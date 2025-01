Mezzo dei vigili del fuoco va fuori strada a Capannoli

Un incidente stradale è avvenuto alle 8.30 di oggi, martedì 28 gennaio, in via Volterrana a Capannoli. Durante le operazioni di soccorso nel tragitto tra il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Ponsacco e il luogo dell’intervento un mezzo fuoristrada dei Vigili del Fuoco è uscito di strada finendo ai margini della carreggiata.

Gli occupanti sono stati estratti incolumi dal personale dei vigili del fuoco ma trasportati all’Ospedale di Pontedera per accertamenti e le cure del caso. Il personale ha collaborato con il 118 oltre a mettere in sicurezza i mezzi e i luoghi dell'intervento. Un’ulteriore squadra ha concluso l’intervento in via Volterrana.

Notizie correlate