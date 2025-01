In Toscana continueranno a soffiare venti di libeccio con raffiche fino a 70-90 km/h, mari agitati e possibili temporali. A Livorno, il Comune raccomanda di seguire le indicazioni della Protezione civile, evitando i viali a mare durante l'allerta gialla per rischio mareggiate. Il viale Italia potrebbe essere chiuso nel tratto tra la Baracchina Bianca e via Forte dei Cavalleggeri in base alla forza delle onde e alla presenza di detriti.

