Volley Santa Croce, Coppa Italia: i Lupi pronti per la gara di ritorno contro Saronno

Codyeco Lupi S. Croce e Pallavolo Saronno si sfideranno domani sera, mercoledì 29 gennaio, al Pala Parenti, per la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di serie B. La partita inizierà alle 20.30 e l’ingresso sarà gratuito.

La gara di andata si è conclusa con il successo in rimonta dei ragazzi di Pagliai, bravi a risorgere dalle ceneri del terzo set e riprendere il ritmo, fino alla vittoria del quinto set. Non la prima volta che succede, segno che questo gruppo ha carattere e sa aiutarsi quando è in difficoltà. La battaglia sportiva con Saronno ha strappato applausi e sparso adrenalina a piene mani: i padroni di casa, leader del competitivo girone A, si sono confermati una squadra molto forte, con individualità di assoluto rilievo e una fase di ricezione (e difesa) assolutamente solida. Oltre a tante altre qualità che sicuramente saranno presentate anche a S. Croce.

È stata una vittoria di soddisfazione, per la Codyeco, peraltro la nona consecutiva tra campionato e Coppa. I ragazzi hanno avuto poco tempo per riprendersi dal viaggio ma stanno preparando la “decima” con grande cura. Alcune cose sono andate molto bene, sabato, altre potranno e dovranno essere migliorate. Senza dimenticare che sabato torna il campionato, con l’impegnativa trasferta di Fiorano Modenese contro la Beca Tensped di Spezzano, e c’è un primato da difendere.

Arbitreranno la gara Angela Di Bari e Cristopher Binaglia. La diretta della gara sarà disponibile sul canale YouTube: Lupi Volley TV

FORMULA: si sono qualificate alla prima fase della Coppa Italia di serie B maschile le prime di ogni girone (8) dopo l’andata. Giocheranno quarti di finale andata-ritorno con golden set che sarà eventualmente utilizzato, nella seconda partita, per dirimere situazioni di parità.

TABELLONE QUARTI DI FINALE:

1^ A - 1^ D: Pall. Saronno-Codyeco Lupi S. Croce 2-3

1^ B - 1^C: T.M.B. Monselice-Stadium Mirandola 1-3

1^ E - 1^F: Le Nef Ancona-Colli Albani Genzano 1-3

1^ G - 1^ H: Green Volley Galatone-Raffaele&Arpaia Lamezia 3-1

FINAL FOUR: le quattro squadre vincenti accederanno alla final four che si terrà dal 17 al 19 aprile 2025 (sede e calendari da definire). Le semifinali saranno sorteggiate.

Roster

Codyeco Lupi S. Croce: 1 Civinini Jordan (L), 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 6 Pieri Iacopo, 7 Colli Leonardo (k), 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio, 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Pallavolo Saronno: 1 Caprotti Lorenzo, 2 Cillo Francesco, 4 Pedroni Matteo, 6 Fontana Federico, 9 Berghella Florindo, 10 Buratti Simone, 11 Ferrario Andrea, 12 Fumero Paolo, 15 Miele Stefano (L), 17 Gaggini Claudio, 18 Favaro Simone, 20 Bianchi Giacomo, 21 Agostoni Matteo. All. Chiofalo Luca

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa

