Condominio solidale restituito a Poggibonsi, finiti i lavori

Con l’approvazione del regolamento per assegnare gli appartamenti si è completata l’operazione di riqualificazione che ha interessato il condominio solidale di via Trento. “Un edificio importante e dal forte valore sociale – dice la sindaca Susanna Cenni – che la precedente amministrazione, che ringrazio, ha scelto di ristrutturare e restaurare cogliendo l’opportunità del PNRR. L’immobile ci è stato restituito e questo ha consentito di riprendervi l’attività del Centro Insieme e di procedere con la riassegnazione degli alloggi per i quali è stato necessario aggiornare il regolamento”.

Andiamo per ordine. L’edificio in questione è un fabbricato di cinque piani che ospita il Centro sociale Insieme, con sale ricreative e punto ristoro e che, ai piani superiori, ospita otto appartamenti destinati ad anziani e persone fragili oltre a famiglie in difficoltà economica. L’intervento realizzato, costo 950.000 euro finanziati sul Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, è iniziato nel maggio del 2023 e ha riguardato operazioni di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico che hanno interessato tutti gli appartamenti con rifacimento servizi, impianti, tubazioni, allacci, imbiancature. Vi è stato inoltre l’adeguamento delle parti comuni per migliorare l’efficienza energetica dell’intero fabbricato in vista di ulteriori lavori di completamento. Il completamento dell’intervento ha consentito il rientro nei propri locali da parte del Centro sociale Insieme. Alcuni nuclei familiari in emergenza sono già entrati nelle abitazioni mentre per l’assegnazione degli altri appartamenti (alcuni dei nuclei presenti precedenti resteranno nelle sistemazioni individuate prima dei lavori) si è reso necessario rinnovare il regolamento, ormai datato.

“Abbiamo predisposto un regolamento snello proprio per consentire risposte rapide – spiega Enrica Borgianni, assessora alla coesione sociale – Il documento è stato approfondito in commissione congiunta, Statuto e regolamenti e Sociale, e ha avuto il riscontro positivo di tutti i gruppi consiliari”. Il regolamento è fatto di otto articoli, con i criteri per l’assegnazione, gli obblighi degli assegnatari, le manutenzioni. L’assegnazione viene effettuata con delibera di giunta sulla base della relazione dei servizi sociali. “Il condominio solidale è da sempre una risorsa per il Comune e per la comunità perché consente, in rete con altri servizi, di dare una mano alle famiglie fragili e di contribuire ad affrontare un tema assolutamente prioritario come quello dell’emergenza abitativa. La scelta, alcuni anni fa, è stata quella di cogliere l’opportunità del PNRR per renderlo adeguato non solo alle norme ma anche alle esigenze di chi lo vive e lo abita – dice l’assessora - Grazie a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa operazione, agli uffici e ai gruppi consiliari che hanno supportato e approvato il regolamento”.

Il regolamento è stato approvato all’unanimità del Consiglio comunale nella seduta di ieri, 28 gennaio. Seduta che proseguirà con la discussione e la votazione sul Piano Strutturale lunedì 3 febbraio a partire dalle 19.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

