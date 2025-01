Forzano cassaforte, la fanno esplodere e rimangono gravemente feriti

Due persone hanno fatto irruzione in un casolare disabitato in via della Botte a Fornacette (Calcinaia). Hanno forzato la porta d'ingresso, hanno usato una smerigliatrice per aprire una cassaforte. Nel tentativo, i due hanno innescato un'esplosione che li ha gravemente ustionati in diverse parti del corpo. La cassaforte conteneva vernice infiammabile e cartucce da caccia.

I due malviventi, che sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza in ospedale, sono risultati residenti fuori dalla provincia di Pisa. Le loro condizioni restano gravi per cui i sanitari si sono riservati la prognosi.

I carabinieri di Pontedera hanno quindi avviato un'indagine approfondita sull'accaduto, al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda e riferirlo all’Autorità Giudiziaria. Si stanno vagliando tutte le ipotesi, incluso il possibile coinvolgimento di complici. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Notizie correlate