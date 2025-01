Rifiuti Firenze, per lavori alla sede stradale spostata la postazione di via Bartolommei

Alia Multiutility informa che in occasione dei lavori alla sede stradale previsti nel centro storico cittadino a Firenze, nella giornata di oggi è stata chiusa la postazione stradale per la raccolta dei rifiuti che insiste su via Ferdinando Bartolommei. Il provvedimento, reso necessario a causa dell’interdizione alla circolazione stradale per tutti mezzi, ha decorrenza a partire da oggi fino al prossimo 14 febbraio.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, Alia invita i residenti ad utilizzare la postazione provvisoriamente ubicata in via Santa Caterina D’Alessandria, prima del civico 27, attivata per far fronte alla chiusura della postazione di via Bartolommei, oltre a quella, sempre in Santa Caterina, fronte civico 1, e via XXVII Aprile civico 38r angolo San Zanobi, ricordando che tutte le postazioni sono composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi e contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi, rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte (mozziconi di sigarette, spugne, rasoi, oggetti rotti o stracci).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile).

