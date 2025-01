Risolti i rallentamenti alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze

È tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze in direzione Firenze. Intorno alle 13.28 erano stati segnalati rallentamenti fino a 20 minuti per un "inconveniente tecnico alla linea" come riporta Infomobilità di Rfi. Alle 14.23 il nuovo aggiornamento della situazione risolta, dopo i rallentamenti in prossimità di Arezzo, con l'intervento dei tecnici di Rfi che "hanno ripristinato la piena funzionalità della linea". Gli effetti sulla mobilità hanno visto coinvolti 10 treni Alta Velocità con rallentamenti fino a 45 minuti.

Notizie correlate