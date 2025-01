Servizio Civile, posti disponibili con Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino

Per i giovani tra i 18 e i 28 anni, il Servizio Civile Universale rappresenta un’esperienza formativa unica. Presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, ci sono 16 posti disponibili per un progetto di 25 ore settimanali, con un compenso mensile di 507,30 euro. C’è tempo fino alle ore 14 del 18 febbraio 2025 per presentare la domanda e iniziare un percorso di crescita personale e professionale.

Partecipare al Servizio Civile Universale non significa solo contribuire al bene della comunità, ma anche acquisire competenze preziose che arricchiranno il tuo Curriculum Vitae. Le attività svolte possono essere inserite nella sezione “Esperienza professionale” del CV, mentre le competenze interpersonali acquisite rappresentano un valore aggiunto molto apprezzato dalle aziende. Inoltre, dal 1° gennaio 2006, il Servizio Civile consente di versare regolarmente contributi previdenziali pari al 20% del compenso mensile percepito, validi per il calcolo della pensione di vecchiaia.

Il Servizio Civile offre anche vantaggi concreti nel mondo del lavoro e nella formazione. È valutato nelle graduatorie ATA e docenti e garantisce una riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici e nelle assunzioni di personale non dirigenziale a chi lo ha concluso senza demerito, equiparandolo al servizio militare.

Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, attive dal 1883, sono una realtà consolidata e parte di ANPAS. Offrono una vasta gamma di servizi alla comunità: emergenza-urgenza, Protezione Civile, donazione di sangue, supporto sociale attraverso la Botteghina Solidale e il Centro Aiuto Donna Lilith, e molto altro.

“Il Servizio Civile è un’occasione per crescere, acquisire competenze e contribuire al bene comune – afferma Eleonora Gallerini, presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite –. Siamo pronti ad accogliere i nuovi volontari e a vivere insieme un percorso di grande valore umano e sociale”.

Per presentare la domanda, è necessario accedere con lo SPID e compilare il modulo disponibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it. Unisciti a questa esperienza che può cambiare il tuo futuro!

Fonte: Ufficio stampa