Tenta di fuggire ad un controllo in bici, con sé aveva hashish e cocaina: arrestato 19enne

Un 19enne è stato arrestato a Firenze dopo un tentativo di fuga per sfuggire a un controllo di polizia in via Rocca Tedalda. Notato dagli agenti mentre era in bicicletta, il giovane ha cercato di dileguarsi prima sul mezzo e poi a piedi, abbandonandolo.

Bloccato in via Mariotti, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e cocaina, materiale per il confezionamento e denaro contante. Con l’ausilio delle unità cinofile, gli agenti hanno inoltre recuperato altri 23 grammi di hashish e 10 di cocaina che il ragazzo aveva gettato in una proprietà privata durante la fuga.

Già noto alle forze dell’ordine, dovrà comparire oggi davanti al giudice per la convalida dell’arresto.