Si drogano di giorno al parco: un nuovo video da Empoli suscita indignazione

Il video parla chiaro, e gira in tante chat via WhatsApp o Telegram. Si vede il Parco della Rimembranza in viale Buozzi a Empoli e, da lontano, sono inquadrate delle persone intorno a una panchina. La camera indugia su un uomo che si infila una siringa nel braccio. È un nuovo video che arriva da Empoli e testimonia un altro caso di spaccio e uso di sostanze stupefacenti a cielo aperto.

Così come in precedenza qualche giorno fa si era dibattuto di un altro video girato sui social, anche stavolta il palcoscenico è il parco vicino alla stazione. Nelle immagini le persone riprese consumano di fronte a tutti, di giorno e senza nemmeno nascondersi, dosi di stupefacente: in un video, addirittura, si vede una persona iniettarsi una sostanza nella gamba. Questi filmati hanno scatenato e stanno scatenando l'indignazione di empolesi e non.

