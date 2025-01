Castelfiorentino festeggia Santa Verdiana Insieme a Mons. Gherardo Gambelli

Devozione e spiritualità religiosa, ma anche tradizione popolare, identità, rispetto, partecipazione. Una festa verso la quale la comunità di Castelfiorentino ha sempre manifestato un sentimento di sincera devozione, condiviso da laici e cattolici, attraverso i valori dell’associazionismo e della solidarietà. E’ la festa patronale di Santa Verdiana, che si celebra il 1° febbraio, e che quest’anno vedrà la Messa delle 10.30 presieduta da S.E. Mons. Gherardo Gambelli, Arcivescovo di Firenze.

Le celebrazioni religiose in onore della Santa – che di fatto hanno preso il via da diversi giorni con i “doppi” (il suono delle campane che secondo tradizione avrebbero annunciato il “transito verso il cielo” di Verdiana) – inizieranno ufficialmente venerdì pomeriggio (31 gennaio – ore 17.00) con i Vespri e l’esposizione delle Sacre Reliquie, cui seguirà – alle 18.00 - la Santa Messa.

Sabato 1 febbraio la festa inizierà di primo mattino con la tradizionale fiera patronale (piazza Kennedy e viale Potente) che si protrarrà per l’intera giornata. Di conseguenza, i banchi del mercato settimanale (settore ortofrutticolo e alimentare) che di norma si trovano in Piazza Kennedy e Viale Potente, si sposteranno in Via Masini e Via Piave (questo spostamento ci sarà soltanto sabato 1 febbraio)

Alle 10.30, nel Santuario, è prevista la Santa Messa, presieduta come si è detto dall’Arcivescovo Gherardo Gambelli, originario di Castelfiorentino, e che di recente ha presieduto nella Chiesa di Santa Verdiana anche la celebrazione per San Sebastiano (patrono della Polizia Municipale). Alla Santa Messa delle 10.30 sarà presente anche la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì.

Le celebrazioni in onore di Santa Verdiana proseguiranno nel pomeriggio (ore 15.30) con una Santa Messa dedicata ai bambini e ai ragazzi del catechismo e alle loro famiglie. A seguire (ore 16.00) la Processione per le vie del paese e Benedizione del paese (itinerario: via Battisti, via Palestro, piazza Cavour, via Garibaldi, via Ferruccio, Piazza del Popolo), per poi concludersi alla Collegiata di San Lorenzo con i secondi Vespri (ore 17.30)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate