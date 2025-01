'Castelli e fortezze', la presentazione a Montopoli

Appuntamento sabato 1 febbraio ore 11 nella sala consiliare del Comune di Montopoli in Val d'Arno con la presentazione del volume "Castelli e fortezze in un'area di frontiera medievale: Marti, Montopoli e San Romano" a cura di Monica Baldassarri,Direttrice del Museo Civico e Sistema Museale di Montopoli in Valdarno. Il libro racconta il ruolo cruciale dei castelli nell’evoluzione del territorio di frontiera e di cerniera, e invita a cogliere l’urgenza di preservare ciò che resta di questi testimoni materiali, custodi di una storia che riguarda ciascuno e che merita ancora di essere raccontata.

Per i saluti istituzionali saranno presenti la sindaca Linda Vanni e l'assessore alla cultura Marzio Gabbanini.

Interverranno Gabriella Gazzella, Presidente della Società Storica Pisana, e Andrea Vanni Desideri, Docente presso Università degli studi di Firenze e Direttore del Museo Civico di Fucecchio.

Saranno presenti inoltre la curatrice e gli autori.

