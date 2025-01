C'è una nuova rotatoria a Castelfranco di Sotto, all'incrocio tra viale Europa e via Usciana

Oggi a Castelfranco di Sotto si è fatto la storia della viabilità del borgo del Valdarno. Dopo anni di attesa alla fine l'amministrazione Mini è riuscita a tradurre in realtà la rotatoria all'incrocio tra via Usciana, via don Botti e viale Europa, un progetto che ha voluto una lunghissima gestazione, economicamente approvato durante il mandato precedente è diventato realtà con l'amministrazione attuale. Questa mattina alle 8,30 gli operai della ditta appaltatrice e del comune, sotto la guida dell'ufficio tecnico e della polizia municipale l'operazione hanno dato inizio allo smontaggio del vecchio impianto semaforico, che per decenni ha regolato il traffico sull'incrocio e che ormai era obsoleto. Durante lo smontaggio delle lanterne semaforiche, prima che venisse allestita la rotatoria provvisoria, il traffico è stato governato dalla polizia municipale, poi in tarda mattinata la rotatoria provvisoria composta da new jersey ha preso forma. Durante i lavori lo sbocco e l'ingresso di via don Botti è rimasto chiuso per motivi di sicurezza, ma nel tardo pomeriggio era nuovamente aperto. Intorno alle 10,15 la rotatoria era definita e montata e le auto hanno cominciata circolare secondo le logiche del rondò, anche se la presenza dei vigili come movieri è stata necessaria fino a tarda mattinata, mentre gli operai della ditta, finivano di disegnare la segnaletica provvisoria. Nel pomeriggio la rotatoria assunto il suo assetto definitivo con la segnaletica verticale e la segnaletica orizzontale temporanea.

L'intero intervento, che comprende anche i lavori sul Fosso Tombato nell'ultimo tratto di via Usciana, hanno un costo complessivo di 219mial euro.

La rotatoria nel suo assetto provvisorio, ha un raggio di 11 metri e mezzo e per realizzarla è stato necessario risagomare parte degli angoli degli incrocio, come quello all'intersezione sud tra via don Botti e viale Europa, dove è stato anche realizzato il nuovo marciapiede. Contestualmente sono stati spostati anche gli attraversamenti pedonali, che in via provvisoria sono stati allontanati dall'incrocio in funzione della rotatoria. Gli altri angoli degli incroci invece verranno risagomati quando verrà realizzata la forma definitiva del rondò.

Il Fosso Tombato

L'intervento sull'incrocio è stato pensato dai progettisti, che già ci lavoravano ai tempi dell'amministrazione Toti, unitamente ai lavori sull'ultimo tratto di via Usciana per il Fosso Tombato. Si tratta di un fosso coperto che scorre sotto la corsia sud ovest della strada, dove si erano verificate criticità che hanno reso necessario andare a sostituire gli scatolari che lo compongono. In passato il comune aveva già sistemato le porzioni a monte del Fosso tombato, adesso rimane l'intervento solo l'ultimo tratto che va dall'incrocio con via Einaudi alla rotatoria. Questi lavori partiranno tra alcune settimane appena le condizioni meteo lo permetteranno.

L'intervento dell'assessore Ghiribelli

L'intervento sulla rotatoria è stato seguito per tutta la mattinata dall'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli che spiega: “Questa mattina abbiamo abbattuto le lanterne semaforiche che ormai erano obsolete e nel giro di poco meno di 2 ore è stata allestita e resa pienamente fruibile la rotonda che da oggi regolerà il traffico all'incrocio. Un passaggio importante per la viabilità di Castelfranco che va a migliorare l'intero sistema della circonvallazione. Ringrazio l'ufficio tecnico e la polizia municipale per l'ottima organizzazione che ha permesso di realizzare questo intervento in tempi estremamente rapidi e senza particolari disagi per i cittadini”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa