L'Use Rosa Scotti attende Giussano

Sulla carta pare l’occasione giusta per dare continuità alla bella vittoria contro Costa Masnaga. Sabato sera alle 21 il Pala Sammontana accende ancora le sue luci sull’Use Rosa Scotti. A far visita alle biancorosse arriva Giussano, squadra che viaggia a quota dieci in classifica in piena zona playout. Una compagine della quale coach Alessio Cioni si fida poco. Scatta così l’avvertimento alle sue ragazze: servirà la massima attenzione.

“Giussano ha un quintetto di livello – attacca – e quindi dovremo stare molto attente perché la classifica è bugiarda e non rende merito al suo valore. Veniamo da una bella prestazione nell’ultimo turno e dovremo confermarci. Prendere ritmo dopo un brutto periodo è una cosa sicuramente importante e cercheremo quindi di approcciare bene la partita cercando poi continuità all’interno dei quaranta minuti”.

Una gara, purtroppo, alla quale non potrà partecipare Elisa Leghissa. La lunga biancorossa ha subito un infortunio alla spalla nella partita contro Costa Masnaga e dovrà così stare a riposo per qualche settimana. Una tegola per Alessio Cioni ed anche per l’Under 19 che al momento è al comando della classifica. Per lei ancora una visita specialistica prima di sapere con esattezza i tempi di recupero. Resta da dire che arbitreranno Chiarugi e Forte di Pontedera e che, come sempre, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube usebasket.