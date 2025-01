Opposizioni lasciano l'aula, PD Vinci: "Riorganizzazione ente progetto chiave"

Il Partito Democratico di Vinci ha risposto alla decisione dei consiglieri di opposizione di abbandonare l'Aula durante il Consiglio Comunale di mercoledì 29 gennaio, ribadendo che la riorganizzazione dell’ente è uno dei progetti chiave promessi in campagna elettorale, apprezzato dai cittadini, una necessità sollevata da più parti e che andrà a benecio di tutti.

Cristina Bortolai, capogruppo del PD, ha dichiarato: «Le opposizioni non stanno facendo altro che partire da nozioni preconcette e boicottare a priori un progetto di miglioramento che è stato uno dei temi più sentiti e condivisi durante la campagna elettorale, incontrando il favore dei più. _Il percorso non potrebbe esser più chiaro e coerente: la riorganizzazione dell’ente è un passo fondamentale, per ottimizzare i servizi, valorizzare il personale interno, migliorare l’ecienza e rispondere alle esigenze dei cittadini, in continua evoluzione. E soprattutto per far sì che tutti i progetti in cantiere possano vedere la luce. La scelta di adare questo progetto alla ditta esterna Dasein, che ha un’esperienza trentennale nella riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, rappresenta la volontà di realizzare questo obbiettivo al meglio._ Invece di cogliere la necessità di questa azione, le forze di opposizione preferiscono fare il gioco delle polemiche senza entrare nel merito. La nostra proposta non è una scatola chiusa, ma un impegno concreto per la comunità.»

Francesco Redditi, segretario del PD di Vinci, ha aggiunto: «La delibera chiedeva al consiglio di stabilire le linee guida e di dare mandato alla giunta per attuare un cambiamento che risponde a una reale necessità: riorganizzare i vari settori e valorizzare le risorse umane, anché la macchina comunale possa garantire una miglior ecienza. La trasparenza non si strumentalizza, ma si misura dal fatto che siamo sempre pronti al dialogo, mentre c’è chi insinua complottismi, al solo scopo di creare sducia nelle istituzioni. Con questo atteggiamento, le opposizioni non solo scelgono di bloccare ogni tentativo di miglioramento, perché, abbandonando l’aula al momento del voto, di questo si tratta, ma forniscono narrazioni distorte che non fanno l’interesse di nessuno. Per ogni chiarimento siamo i primi ad essere sempre a disposizione.» Il gruppo PD, col voto favorevole, ha dato mandato alla giunta di procedere coi cambiamenti necessari.

PD Vinci