Grande Santa Croce: Codyeco in final four di Coppa Italia

Una serata magica, per la Codyeco Lupi S. Croce. Tanta gente sugli spalti e prestazione super contro una Pallavolo Saronno che non ha mai avuto modo di entrare in partita: è arrivata la decima vittoria di fila tra campionato e coppa, e una qualificazione meritata alla final four del 17-19 aprile.

Il tutto senza Simoni e Camarri, vittime dell’influenza e costretti a soffrire davanti alla tv. Da registrare l’esordio in panchina, con la prima squadra, per Damiano Calloni, palleggiatore dell’Under 17 Eccellenza e della serie D regionale (oltre che dell’Under 19). Serata magica si diceva, con tantissimi tesserati del settore giovanile a tifare in tribuna e assieme ai ragazzi della Curva Parenti; presenti addetti ai lavori, sponsor, vecchi amici e l’Assessore allo Sport del Comune di S. Croce, Flavio Baldi.

La squadra ha risposto sfoderando una gara sontuosa, sempre avanti nel punteggio, con tante giocate da applausi e un’intensità straordinaria nella fase di servizio e di muro-difesa. Gli 8 muri punto e i 7 aces (a fronte di soli 6 errori in battuta) rendono bene l’idea di quanto abbiano spinto i Lupi. Baldini, schierato in sostituzione di Simoni, ha giocato con atteggiamento e presenza da veterano.

Starting six: Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Caproni-Baldini, Bini libero, per la Codyeco. Pedroni-Ferrario, Favaro-Fontana, Fumero-Caprotti, Miele libero, per la Pallavolo Saronno.

1set. Dopo il doveroso minuto di silenzio in memoria di Simonetta Avalle, si parte subito con un gran muro di Baldini. Colli in pallonetto firma il 5-2, bella partenza dei ragazzi di casa in un Pala Parenti che regala un gran colpo d’occhio. Fontana riporta sotto Saronno e pareggia con un ace. Risponde Caproni sempre dai nove metri. Ancora Baldini chiude la strada a Favaro, poi Colli trova il break con una piazzata. Saronno al time-out. Pahor entra forte sulla diagonale, 14-9, poi ci pensa Colli a sparare un missile in battuta. Coach Chiofalo corre ai ripari e avvicenda Ferrario con Gaggini. Civinini in battuta per Baldini, sul 17-10, e la Codyeco guadagna un altro piccolo vantaggio. La panchina di Saronno opta per il secondo discrezionale. Al rientro gran muro di Caproni. Mignano smarca alla perfezione Pahor, la squadra di Pagliai gioca una gran pallavolo e strappa applausi. Sul 23-14 Colli guadagna il set-point, errore Saronno e set in cassaforte.

2set. Sestetti invariati. I Lupi mordono subito, 4-1. Punto Colli in attacco e time-out Saronno, che al rientro manda in campo Gaggini, fuori Fontana. I biancorossi avanzano, 10-4, e con un bel primo tempo di Caproni arginano un minibreak avversario. Da Prato mette l’ace, 12-7. I padroni di casa giocano con coraggio, Pahor fa volare via la palla dal muro, 13-8. Anche Saronno è in partita, va a segno con Caprotti e si avvicina nel punteggio, 14-12. Da Prato cancella un errore schiantando la palla sui 6 metri, risponde Gaggini con la solita diagonale mancina da posto quattro. Sul 15-14 il primo time-out di Pagliai. I Lupi difendono con le unghie il break, 17-15. Dentro Civinini, muro a tre e palla giù. La Codyeco riprende margine, 20-16, a fermare tutto questa volta è Chiofalo. Da Prato è on fire, Pahor non è da meno e firma il +5. Sul 23-19 Saronno conquista uno scambio lungo, ma una diagonale di Colli regala ai Lupi 4 set-point, un errore di Ferrario chiude il set a favore dei padroni di casa.

3set. Baldini e Mignano con un doppio muro inaugurano il parziale, e gli ospiti scelgono il time-out immediato. Da Prato firma l’8-3, ma Saronno riesce a ritagliarsi un piccolo break, interrotto da Pahor. Una difesa spettacolare di Miele e un muro di Fumero riportano gli avversari a contatto, ma la Codyeco non molla la presa. Ace di Pahor, muro di Caproni: 12-8. Colli lascia andare il braccio, 13-8. Secondo discrezionale per gli ospiti. Altro ace di Pahor, 16-8. Allungo decisivo dei Lupi, trascinati da un grandissimo pubblico. Sul 21-10 guizzo di Fumero a muro, imitato da Gaggini. Mignano con un ace rimette le cose a posto. Da Prato fa saltare il Palazzetto e guadagna il primo di una bella serie di match-point, ancora Mignano dai nove metri, partita in ghiaccio e via alla festa.

Codyeco Lupi S. Croce-Pallavolo Saronno 3-0

Parziali: 25-14, 25-20, 25-12

Codyeco Lupi S. Croce: Civini, Baldaccini, Maletaj, Camarri, Baldini 5, Pieri, Colli 15, Matteini, Calloni, Da Prato 14, Caproni 4, Mignano 4, Pahor 10, Bini, Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Pallavolo Saronno: Caprotti 6, Cillo, Pedroni 1, Fontana 2, Berghella, Buratti, Ferrario 7, Fumero 4, Miele, Gaggini 7, Favaro 2, Bianchi 1, Agostoni. All. Chiofalo

Arbitri: Angela Di Bari e Cristopher Binaglia

Fonte: Ufficio stampa

