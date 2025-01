Vandalismi e furti tra Montelupo e Capraia, liste siAMO e Mnc: "Ora basta tergiversare"

Ed eccoci qua, ancora una volta a parlare di sicurezza. Ignoti hanno rivandalizzato la stazione di Montelupo Capraia asportando la nuova macchinetta tap&go installata da appena una settimana ed ri-imbrattando i muri della stazione che erano stati ridipinti giusto un mese fa a seguito di un'altro simile episodio. A Capraia Fiorentina dei balordi, o per meglio dire dei delinquenti, ne hanno approfittato per vandalizzare delle auto ed asportare loro i catalizzatori. Come coalizioni di centrodestra ci facciamo interpreti delle paure e delle ansie della popolazione e siamo a chiedere un vertice sulla sicurezza a cui seguano oltre alle solite parole, fatti concreti. A gran voce gridiamo: "Ora basta!! si mettano finalmente queste telecamere e non si accampino scuse assurde, quali riversare a RFI le responsabilità". Per le risorse, si potrebbero investire risorse, razionalizzando le spese di bilancio comunale mentre con RFI basterebbe imporsi e chiederne l'immediata installazione e ad un loro rifiuto metterli difronte alle loro responsabilità. D'altronde, se non si ha nulla da nascondere non si ha paura di essere ripresi! Davanti all'impossibilità, per ora, di avere nuovi agenti di polizia municipale, l'installazione di adeguati apparecchi di Videosorveglianza nei punti sensibili pare a nostro avviso un obbligo verso tutti i cittadini, i quali reclamano a gran voce di riacquisire il loro giusto senso di sicurezza. Sintomatiche sono anche le numerose segnalazioni di furto in appartamento e da ultimo la ripresa dei furti e rapine in negozio, come le cronache Montelupine ci riportano. Ambedue le liste, "siAMO Capraia e Limite" a sostegno di Di Mauro Sindaco e "Monteluponelcuore” per Pavese Sindaco, urlano a gran voce: " Basta tergiversare, si affronti il problema se si è capaci, altrimenti gli attuali amministratori ne prendano atto, lasciando spazio a chi ha la volontà di risolvere le problematiche della gente per bene, che si alza la mattina per andare a lavorare e che contribuisce con sacrifici alle finanze dello Stato e del comune in cui vive.



I gruppi consiliari CDX ( Fratelli d'Italia - Lega - Forza Italia): siAMO Capraia e Limite e Monteluponelcuore

