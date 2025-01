Abc Solettificio Manetti all'ultimo atto: scontro diretto contro Legnaia

Domenica 2 febbraio, alle 18, i gialloblu dell'Abc Solettificio Manetti ricevono l’Olimpia Legnaia per l’ultima giornata della prima fase di serie B Interregionale (arbitri Nocchi di Vicopisano, Cavasin di Rosignano Marittimo). All’atto finale ecco dunque lo scontro diretto, la gara che mette in palio due punti pesantissimi in vista della seconda parte di stagione. Ecco l’Olimpia degli ex, Alessandro Nepi e Andrea Scali, squadra per gran parte rinnovata rispetto al girone di andata e fresca del neo acquisto Toni Cutuk, centro bosniaco classe ’99 ormai da due settimane aggregato alla compagine fiorentina.

Tante, tantissime le motivazioni su entrambi i fronti, con l’Abc spinta anche dalla volontà di riscattare l’amarissimo 65-64 rimediato al PalaFilarete, finale che turba ancora i sonni castellani. Un’Abc reduce dalla debacle di Arezzo, che dovrà ritrovare la solidità e la compattezza che domenica scorsa hanno caratterizzato la vittoria contro il Costone. Da quella prestazione è necessario per i gialloblu ripartire, con la consapevolezza che serva continuità per scalare l’Everest che conduce alla permanenza in serie B.

“Con Legnaia sarà una di quelle partite belle da giocare perché arriva in un momento particolare trattandosi dell’ultima gara della prima fase – commenta il centro gialloblu Francesco Falaschi -. Da una parte ci teniamo a dar vita ad una bella prestazione, dall’altra sarà necessario inseguire un risultato utile in vista della seconda parte di stagione. E questa partita, di fatto, è come se fosse già la prima di un nuovo campionato perché mette in palio due punti davvero importanti. Dovremo quindi scendere in campo con la consapevolezza della posta in palio ma anche con la volontà di giocare insieme ed inseguire un risultato positivo, sia per noi che per il nostro pubblico”.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa

