'Empoli applaude al fair Play' agli Agostiniani: ospite Rebecca Corsi

Presentato qualche settimana fa, siamo davvero a pochi giorni dall’evento. Una iniziativa che per la prima volta arriva in città. Martedì 4 febbraio 2025, alle 21, nel Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, si terrà il convegno 'Empoli applaude al Fair Play' ad ingresso libero. Un’occasione importante per riflettere su come riportare il calcio sui binari di un tifo sano, corretto, rispettoso dei valori sportivi e delle persone che lo praticano e più in generale delle tematiche legate al Fair Play in ambito di calcio giovanile.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi e dell'assessora allo Sport, Laura Mannucci, seguiranno gli interventi di: Paolo Mangini, presidente Comitato Regionale Toscano Lega Nazionale Dilettanti Figc, il già citato Andrea Vaglini, Claudio Viti, presidente Aia-Figc sezione di Empoli, Claudio Del Rosso della Scuola del Tifo. Ospite d'onore: Rebecca Corsi, vice presidente e AD dell'Empoli Fc. Modera il giornalista Marco Mainardi.

Il convegno ha lo scopo di promuovere la 'Giornata regionale della Partita Applaudita' che si giocherà non soltanto nella nostra città ma su territorio regionale. Un modo di vedere un tifo diverso, un tifo sano, un tifo applaudito appunto, senza eccessi. Nel mese di marzo anche a Empoli si giocherà la partita applaudita ma ancora non sono state calendarizzate le date.

Nel corso della serata verrà inoltre proiettato 'Il Pallone Gonfiato', un cortometraggio realizzato dalla stessa associazione Calcio Fair Play Toscana che intende mettere in evidenza, in chiave ironica, le criticità che riguardano tutte le componenti che operano in questo

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate