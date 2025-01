Il Fotoclub Fucecchio festeggia 30 anni esponendo i suoi scatti al Comune di Fucecchio

Alzando lo sguardo nello studio della sindaca Emma Donnini e dell'assessore alla cultura Alberto Cafaro, è possibile ammirare da oggi alcuni scatti del Fotoclub Fucecchio. L'associazione, che quest'anno festeggia i 30 anni di attività, ha infatti deciso di dare in prestito al Comune le fotografie realizzate dai propri soci, così da arredare alcune delle pareti del palazzo comunale.

“Ci teniamo a ringraziare l'associazione per questa bella iniziativa – spiega l'assessore Alberto Cafaro – che senz'altro concorre ad arricchire il nostro Comune. Gli scatti permetteranno così di far conoscere ancor più l'imponente lavoro portato avanti da una realtà importante per il tessuto associativo della nostra comunità e offriranno l'occasione di poter ammirare Fucecchio sotto una luce inedita. Per di più nell'anno in cui ricorre il trentennale dell'associazione, che siamo felici di poter celebrare”.

Gli scatti prestati dal Fotoclub si alterneranno nel tempo, così da dare spazio ai lavori degli associati e mostrare le immagini più belle e particolari di Fucecchio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate