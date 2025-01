Che tempo che fa, ma a Montelupo: nuova stazione sul municipio

In tempo reale è possibile consultare temperatura, grado di umidità, temperature, vento, precipitazioni; oltre ad accedere ai dati storici. Queste le novità introdotte dalla nuova stazione meteo collocata sul palazzo comunale di Montelupo Fiorentino.

Questo strumento innovativo consentirà di integrare informazioni e dati meteorologici essenziali per una gestione ancora più efficace delle emergenze.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della recente rifunzionalizzazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che ha visto la creazione di nuove sale operative dedicate alla gestione delle emergenze.

Il dispositivo installato è dotato di consolle, datalogger, sensore di radiazione solare e un accesso web per la gestione e la visualizzazione dei dati.

“Avere a disposizione dati costantemente aggiornati ci permette di avere un quadro della situazione da un punto di vista dell’evoluzione dei fenomeni meteo e sicuramente potrà essere un utile strumento in caso di emergenza. In più tutte le informazioni saranno a disposizione in tempo reale a anche per tutti i cittadini”, afferma l’assessore alla Protezione Civile, Simone Peruzzi.

I dati della nuova stazione meteorologica sono disponibili online al seguente link: https://stazioni.meteoproject.it/dati/montelupofiorentino/dati.php

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate