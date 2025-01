Sicurezza Fucecchio, Forza Italia: "Occorrono interventi immediati"

La comunità di Forza Italia di Fucecchio esprime solidarietà ai cittadini ed ai commercianti che, nelle ultime ore, hanno subito scippi, furti e danneggiamenti per mano di criminali senza scrupoli. È evidente, a questo punto, che la situazione della sicurezza e dell’ordine pubblico a Fucecchio e nelle sue frazioni non è affrontata con misure adeguate.

L’alibi che il Sindaco non ha competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza non regge. Occorrono interventi immediati e risolutivi quali il rafforzamento dei controlli e della presenza di Polizia Municipale, a supporto dell’azione dei Carabinieri e della Polizia di Stato, a cui far effettuare controlli amministrativi sulle residenze, verifiche degli immobili abbandonati o in disuso; eseguire ordinanze di sgombero di quelli occupati, adozione di daspo urbano contro soggetti molesti.

Rivedere il sistema di videosorveglianza capillare del territorio comunale, dotandosi anche di fototrappole dispositivi mobili, più flessibili e adatti ad individuare soprattutto chi effettua abbandoni di rifiuti, fenomeno in largo aumento che devasta il decoro dei nostri territori quotidianamente oltre ad aggravare i costi a carico della cittadinanza per lo smaltimento dei rifiuti. Proprio per l’adozione delle fototrappole, stiamo preparando una mozione che impegna il consiglio e l’amministrazione a dotarsi di questo strumento che ha ottenuto importanti risultati in molte altre amministrazioni.

Sempre sul lato sicurezza può prevedere un piano di manutenzioni stradali e arborea, per evitare incidenti come quelli di Piazza XX Settembre. Se un Sindaco vuole può fare molto nell’ambito dei poteri di amministrazione dei quali dispone e comunque, può impegnarsi con decisione presso le sedi competenti. Ad oggi, nonostante il moltiplicarsi di furti e rapine e nonostante tutte le promesse fatte in campagna elettorale, questa Amministrazione è stata deludente ed inefficiente e a farne le spese sono i Fucecchiesi, vittime di continui episodi di criminalità e costretti a vivere in una città dove il degrado sembra ormai inarrestabile.

Invitiamo pertanto il Sindaco e la Giunta ad un decisivo cambio di passo e ad affrontare con idonei strumenti di contrasto la questione del decoro e della criminalità nel capoluogo e nelle frazioni, essendo più propositiva e ricettiva alle proposte delle opposizioni e non negandosi dietro presunte inadempienze formali, come quella per cui ha negato la Commissione Sicurezza a seguito della richiesta avanzata da me e dal consigliere Calugi, come previsto dal regolamento della stessa. Se questo non lo si voglia o non si sappia fare, allora appare opportuno, per il bene di Fucecchio, un definitivo passo indietro.

Forza Italia Fucecchio, il capogruppo Simone Testai

