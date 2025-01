Trovato alla guida a Castelfranco con una patente falsa, denunciato 23enne

Fermato durante un controllo in strada a Castelfranco di Sotto, è stato trovato in possesso di una patente di guida straniera risultata falsa in seguito ai primi accertamenti. Per questo un giovane di 23 anni di origine straniera è stato denunciato dai carabinieri di San Miniato, per il reato di falsità commessa da privato. La patente è stata sequestrata e sarà inviata all'ufficio falso documentale della polizia municipale di Pescia per la perizia tecnica.

L'auto sulla quale viaggiava il 23enne è stata affidata alla proprietaria, una donna di Altopascio. Impegno costante in contrasto al fenomeno delle patenti false che, come sottolineato dai Carabinieri, si sta diffondendo sempre di più non rappresentando solo un problema di illegalità ma anche un grave rischio per la sicurezza stradale.