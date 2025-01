Per l'Use Computer Gross ultimo derby prima della nuova fase del girone

L’Use Computer Gross, che sabato sera alle 21 chiude la prima fase del girone sul campo di Quarrata, si presenta alla palla a due con il pass per la seconda fase già in tasca e con una pressione ridotta al minimo. L’unico obiettivo è portare a casa la vittoria, non solo per aggiungere due punti alla propria classifica, ma anche per accumularne in vista della seconda fase, nel caso in cui i pistoiesi dovessero qualificarsi.

L’imperativo per Sesoldi e compagni è quindi dimenticare la sconfitta di mercoledì e concentrarsi su questi ultimi quaranta minuti, rinnovando la sfida che lo scorso anno si disputò anche ai quarti di finale dei playoff.

Al di là delle premesse, coach Luca Valentino ha preparato la partita con la consueta scrupolosità. Se da un lato la stagione si avvicina alla conclusione della prima fase, dall’altro, dopo una settimana di pausa, inizierà quella interregionale. Evitare cali di tensione è dunque fondamentale.

L’Use Computer Gross è pronta per l’ennesimo derby, in attesa di scoprire la nuova classifica—che, a prima vista, potrebbe essere meno favorevole rispetto alla scorsa stagione—e di confrontarsi con le squadre del nord.

La sfida di Quarrata sarà diretta da Posarelli di Grosseto e Russo di Firenze e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Dany Basket Quarrata.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

