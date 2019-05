Elezioni comunali Toscana 2019, andiamo a vedere i risultati. Ieri, domenica 26 maggio, si è votato per le europee (qui il live) e anche per le amministrative. Erano 189 su 273 i Comuni della Toscana chiamati alle urne per il rinnovo anche dei rispettivi consigli comunali e per l'elezione del sindaco. Un milione e 867 mila elettori toscani avranno dunque due schede da votare.

In tre casi si è votato in città capoluogo (Firenze, anche nei consigli di quartiere, e poi Prato e Livorno) e trentacinque erano i comuni con più di 15 mila abitanti. Tutti e 189 i comuni al voto contano complessivamente 2 milioni e 308 mila abitanti dei circa tre milioni e 700 mila che vivono in Toscana. Si è votato dalle 7 del mattino fino alle 23 della sera, come per le Europee. Il 9 giugno è previsto l'eventuale turno di ballottaggio, nei comuni con più di 15 mila abitanti dove nessun candidato conquistasse la maggioranza assoluta dei voti.

Lo scrutinio delle Europee è già avvenuto, mentre quello per le comunali prende il via alle 14 di oggi - lunedì 27 maggio - e durerà fino a sera.

Seguite il live delle elezioni comunali in Toscana con gonews.it.

Qui sotto trovate tutti gli aggiornamenti dai diversi comuni al voto: percentuali, affluenze, sezioni, vincitori, sono tutti termini del vocabolario elettorale di oggi.

Elezioni comunali Toscana, il live blog in tempo reale





