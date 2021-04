Inchiesta rifiuti in Toscana, quali conseguenze per il comprensorio? Il sondaggio di gonews.it

Non potevamo non basarci sull'inchiesta Keu per il sondaggio di questa settimana.

Siamo stati a Empoli per parlare della 429, strada regionale tra Empoli e Castelfiorentino al cui interno sarebbero state scaricate secondo la procura 8mila tonnellate di polveri inquinanti con il cromo. Mentre continuano i carotaggi da parte dell'Arpat per verificare lo stato di salute dei pozzi di chi vi risiede, abbiamo chiesto un'opinione sull'inchiesta che ha scioccato la Toscana.

Però per il consueto sondaggio del giovedì ci siamo focalizzati sul comprensorio del cuoio, uscito sconvolto dalle rivelazioni via intercettazioni, dove imprenditori di Assoconciatori e Acquarno avrebbero tentato tutte le strade per disfarsi al prezzo più basso di rifiuti che sarebbero potuti andare solo in discarica.

Il comune sentire anche nell'ambiente delle concerie è che alcune commesse dall'estero per la produzione della pelle potrebbero fermarsi in attesa di sapere come si concluderà questa faccenda. Ma noi di gonews.it diamo a voi la parola per potere dire la vostra.

Potete votare fino a giovedì 29 alle ore 13

