Inchiesta rifiuti, Giglioli: "Fiducia nella magistratura. Non criminalizziamo un distretto"

Sono giorni di apprensione nel Comprensorio del Cuoio. Dopo l'inchiesta Keu, il mondo delle concerie è in subbuglio. Simone Giglioli, sindaco di San Miniato, a margine della presentazione del nuovo laboratorio all'IT Cattaneo, ha preso posizione e ha difeso il comparto conciario.

"L'inchiesta sta andando avanti, leggiamo gli sviluppi e abbiamo piena fiducia nella magistratura. Questo è uno dei fondamenti dello stato di diritto, non facciamolo venir meno e non scadiamo nella barbarie" sono le dichiarazioni di Giglioli ai microfoni di gonews.it.

Ancora il sindaco sanminiatese: "Chi ha sbagliato deve pagare, ma non bisogna criminalizzare un intero distretto. Ricordiamo che il nostro è un sistema in salute e all'avanguardia, peraltro spesso aperto all'innovazione. La conceria è la nostra prima industria. C'è gente che lavora in maniera sana, non dobbiamo dare addosso a una zona intera".

Le parole del primo cittadino Giglioli sono rivolte anche a chi sta per entrare a lavorare in questo settore: "Non dobbiamo dare addosso al distretto anche per i giovani che entrano nel mondo del lavoro. Devono sapere che non entrano in un mondo criminale. Entrano in un'economia sana che negli anni ha fatto tantissimi passi avanti anche a livello ambientale".

Margherita Cecchin, con Gianmarco Lotti