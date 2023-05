Vino, mattoncini, musica, bistecca: cosa fare nel weekend

Nonostante il tempo non sia dei migliori in molte zone della Toscana, c'è comunque l'opportunità per trascorrere delle ore libere in giro con tanti eventi organizzati. Il consiglio è di controllare le pagine web o social dei vari eventi in modo tale da capire se ci saranno spostamenti per il maltempo.

Facciamo il punto per sabato 27 e domenica 28 maggio.

Firenze. Partiamo con una doverosa commemorazione. Se passate da Firenze, il 27 maggio è il trentennale della Strage dei Goergofili e tra i presenti all'anniversario ci sarà anche Sergio Mattarella.

Firenze. Provenienza rigorosamente certificata, frollatura di almeno tre settimane come da protocollo, cottura alla brace. La Bistecca alla fiorentina, a regola d'arte, potrà essere gustata al Festival della Bistecca di Firenze in programma il 26, il 27 e il 28 maggio al Prato delle Cornacchie del parco delle Cascine, accanto all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze Ernesto De Pascale, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze (ingresso libero).

Pistoia. Pizza Festival! Il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la pizza, sarà a Pistoia da venerdi 26 a domenica 28 maggio (ven. dalle 18,00 alle 24,00 – sab., dom. dalle 12,00 alle 24,00) con ingresso gratuito. Sarà in piazza della Resistenza.

Pontedera. Si chiama Festa dei Popoli Latini ed è uno street food internazionale che sarà presente a Pontedera, per tutto il fine settimana. Appuntamento venerdì, sabato e domenica con orario continuato dalle 11 del mattino fino alla mezzanotte per gustare sapori che arrivano da tutto il mondo. Sarà in piazza Andrea da Pontedera.

Empoli. Ludicomix festeggia l'età adulta: 18 anni compiuti questo 2023 con spazi in tutta Empoli dedicati a fumetti, giochi, cosplayer e molto altro. L'evento si terrà sabato 27 e domenica 28 maggio in giro per vari punti della città.

Empoli. Non solo Ludicomix. Dopo l’ottima riuscita dell’edizione primaverile, domenica 28 maggio piazza Matteotti, ad Empoli, torna ad ospitare il Mercato su’ Giardini.

Montespertoli. Sono anche i giorni dell'attesissima Mostra del Chianti, qui tutte le info, qui quelle sul primo weekend.