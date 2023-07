Spettacoli, sagre e degustazioni: ecco qualche idea per il primo weekend di luglio

Cerreto Guidi (foto gonews.it)

San Miniato. Prosegue con i suoi spettacoli la 77esima edizione della Festa del Teatro organizzata a San Miniato dalla Fondazione Istituto Dramma Popolare. Prossimo appuntamento il lavoro Camillo Olivetti, alle radici di un sogno (Giardino della Cisterna della Misericordia, giovedì 6 luglio) - Qui per conoscere il resto del programma.

"E mi vesto di sogno", dalle parole di una famosa canzone di Renato Zero, è il titolo dello spettacolo in programma giovedì 6 luglio presso l’Oratorio San Rocco di San Miniato in piazza Bonaparte, con inizio alle ore 21.30. Un viaggio nel repertorio del grande artista romano, a ingresso gratuito, dedicato alla raccolta di fondi per sostenere un Centro per bambini poveri che il Movimento Shalom sta portando avanti nella cittadina di Nouna, nel Burkina Faso.

Fucecchio. Massarella è terra di zuppa ma anche di musica. Nel festival dove hanno suonato Calcutta, Lo Stato Sociale e tanti altri passati poi da Sanremo e dalle vette delle classifiche, ecco che si torna a suonare. Questo weekend parte la 52esima edizione della Sagra della Zuppa, tra cibi tipici e concerti a ingresso gratuito: quest'anno suoneranno Big Mama, vista con Elodie a Sanremo 2023, ma anche i Sick Tamburo, Kate Clover e molto altro. Due i weekend, dal giovedì alla domenica, dal 6 al 9 e dal 13 al 16 luglio.

Empoli. Al via questo fine settimana il calendario di concerti organizzato a Empoli dall'associazione Il Contrappunto. Primo appuntamento con il concerto sinfonico, da Beethoven a Mendelssohn, con l'orchestra de Il Contrappunto: ingresso gratuito, venerdì 7 luglio, alle ore 21 nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria a Ripa - Qui per conoscere il resto del programma.

Cerreto Guidi. L'Estate Cerretese continua con nuovi appuntamenti. Giovedì 6 luglio alle ore 20,30, è in programma nel Giardino della Villa Medicea, l’Apericena inaugurale del 48° Medicea Wine Festival, con la degustazione dei vini vincitori del Concorso Enologico “Rubino Mediceo”, che saranno premiati nel corso della serata. Sabato 8 e domenica 9 luglio dalle ore 18 alle ore 24 sarà invece la volta di Cerreto Street Wine: Cerreto Guidi ospiterà un itinerario volto a valorizzare la produzione enologica del territorio dell’Empolese Valdelsa e del Bio-Distretto del Montalbano. Ogni partecipante riceverà un calice, una tracolla porta-bicchieri e dei gettoni, anche riacquistabili per tutto l’arco della serata, da consegnare poi alle aziende per la degustazione del vino, affiancata ad una selezione di street food di qualità.

Vinci. Una serata inedita quella che avrà luogo sabato 8 luglio nella frazione vinciana di Faltognano. "Rime in Circolo" è il nome dell’evento scelto emblematicamente per proporre una versione estiva della tradizionale osteria in rima, che ogni anno prende vita durante la "Befanata dei Poeti" del 5 gennaio: una cena spettacolo intermezzata da stornelli e canti in ottava rima improvvisata, così come vuole la tradizione lirica toscana e del Montalbano.

Pistoia. Sensibilizzazione alla donazione di sangue. Questo l'obiettivo della "Notte Rossa" di Avis Pistoia, in programma giovedì 6 luglio. Nella serata, che con l'inizio dei saldi vedrà anche l'apertura notturna dei negozi, conterà 17 eventi come furono 17 i volontari che fondarono Avis nel 1927: l'evento principale sarà in piazza Duomo con "Nostalgia 90", lo show anni '90 nelle piazze e vie della città con altri spettacoli per grandi e piccini.

Pescia. Nel borgo di Collodi, in provincia di Pistoia, venerdì 7 luglio è in programma l’evento clou per i 140 anni de Le Avventure di Pinocchio dello scrittore Carlo Collodi (1883-2023). Le celebrazioni sono in programma il pomeriggio e la sera: dalle 17 alle 19 al Parco di Pinocchio.

Reggello. Da giovedì 6 a domenica 9 luglio torna a Reggello la Festa Europea della birra, con la sua 18esima edizione. Apertura stand gastronomici dalle ore 19: tutte le sere sarà possibile gustare specialità tipiche, pizza e ficattole, accompagnate ovviamente dalla birra. Ogni sera inoltre presente la musica live delle band e dei dj set.

Camaiore. Torna sul Lungomare Europa di Lido di Camaiore Vintage & Vinile, l’evento per gli appassionati del modernariato, dell’antiquariato, del collezionismo, del vintage organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e #InVersilia. L'appuntamento è per sabato 8 e domenica 9, dalle 9 alle 24. Sabato e domenica pomeriggio ci sarà inoltre un'esposizione di auto e moto d'epoca nella piazza di fronte al pontile.

Piazza Marconi, Castelnuovo Berardenga

Castelnuovo Berardenga. Tutto pronto a Castelnuovo Berardenga per la prima edizione del Chianti Funky Summer Festival, che prenderà il via giovedì 6 luglio in Piazza Marconi e continuerà nella stessa piazza ogni giovedì fino al 31 agosto con musica dal vivo, aperitivi e degustazioni di vini. Tutte le serate inizieranno alle ore 19 con dj set e degustazioni e nelle date del 13 e 27 luglio e 24 agosto saranno presenti anche dei mercatini. In occasione della rassegna, inoltre, ogni giovedì il Museo del Paesaggio sarà aperto gratuitamente con orario straordinario, dalle ore 17 alle 19.30, e offrirà la possibilità di visitare la mostra fotografica "Siam venuti a canta’l Bruscello". Giovedì 6 luglio il Chianti Funky Summer Festival si aprirà alle ore 17.30 in Piazza della Libertà con “In Cammino verso la sostenibilità. Mobilità sostenibile e azioni concrete per ridurre l'impatto sull'ambiente”, evento promosso da Alleanza Territoriale Carbon Neutrality Siena e Comune di Castelnuovo Berardenga per il ciclo ConversAzioni Carbon Neutral 2023. L’appuntamento sarà dedicato alla mobilità sostenibile e alla possibilità di scoprire i territori in maniera alternativa riducendo l’impatto sull’ambiente. Alle ore 19 sarà possibile partecipare al trekking serale organizzato da Kilometro Inverso per scoprire il Chianti in una veste inedita, prima di entrare nel vivo della prima serata del Chianti Funky Summer Festival che animerà Piazza Marconi dalle ore 22 con la musica live rockabilly, bluegrass e country dei Lovesick Duo seguiti, alle ore 23.30, dal Mau vinyl dj set con musica funky soul.