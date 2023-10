Giornate FAI, sport in gruppo e camelie in fiore: cosa fare nel weekend

Luoghi insoliti e spesso inaccessibili da scoprire, tanto sport da condividere in gruppo tra danza e bicicletta e ancora shopping all'aria aperta, degustazioni e camelie in fiore. Questo e molto altro nel weekend 13, 14 e 15 ottobre in Toscana: di seguito riportiamo alcune iniziative sparse nella regione e... buon divertimento.

Toscana. Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate FAI d’autunno. Saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati. Su www.giornatefai.it le modalità di prenotazione: in Toscana saranno aperti 25 luoghi di cui 7 borghi.

Fucecchio. Si balla al Palasport di Fucecchio! La data da segnare è quella di sabato 14 ottobre, alle 21, per l'evento-stage di balli di gruppo con Joey e Rina, maestri coreografi siciliani che da circa 1 anno e mezzo stanno spopolando sui social (con circa 400 milioni di views l'anno scorso) in particolare su Tik Tok.

- Domenica 15 ottobre a Fucecchio l'appuntamento è con la prima edizione di "Vivi le Cerbaie", una mattinata dedicata a tutti gli appassionati di running e bike alla scoperta dei sentieri delle Cerbaie. La manifestazione è aperta a tutti e prevede la possibilità di scegliere tra due percorsi diversi, uno di 5 e l'altro di 10 chilometri, con ritrovo alle ore 8 in piazza XXIII Agosto a Massarella e partenza alle 8.30.

Firenze. Domenica 15 ottobre torna l’appuntamento con lo shopping autunnale di "Rionalissima", la più importante e grande fiera del commercio ambulante della Toscana, arrivata alla 37° edizione. Al grande mercato allestito per l’occasione nell’arco dell’intera giornata lungo Viale Paoli e Viale Fanti (zona Stadio - Campo di Marte), saranno presenti oltre 300 imprese su area pubblica, con prodotti moda, calzature, intimo, accessori, food, accessori per la casa, e molte altre curiosità ed occasioni last minute.

- 600 partecipanti da 84 nazioni, tra cui per la prima volta anche un collettivo di 10 artisti Maori, con un ricco programma di eventi dal 14 al 22 ottobre prossimi. Torna la Florence Biennale edizione XIV alla Fortezza da basso di Firenze.

Certaldo. Torna con la sua 25esima edizione Boccaccesca, la rassegna delle eccellenze enogastronomiche e artigianali italiane che si svolge a Certaldo dal 13 al 15 ottobre. Il programma coinvolge il Borgo Basso e Certaldo Alta, trasformando la località toscana in un grande contenitore all'aperto di buon cibo e ottimi vini. Nelle strade di Borgo Alto viene allestita la mostra mercato, con espositori ed eccellenze gastronomiche e artigianali provenienti da tutta Italia.

Capannori. Concerti, mostre, spettacoli, enogastronomia, visite guidate e animazione per bambini. Al via la "VII Mostra delle camelie sasanqua e sinensis", che a Pieve e Sant'Andrea di Compito (Capannori, Lucca) avrà inizio in questo fine settimana sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 per proseguire poi nei week-end successivi (21-22 e 28-29 ottobre 2023, quando nel Borgo delle camelie sarà ospitata anche la biennale di "Slow Beans"). L'inaugurazione è in programma sabato 14 ottobre a partire dalle 10.30 nell’Auditorium Augusto Orsi del Camelieto. Le visite guidate proseguiranno in tutto il fine settimana, non solo quelle botaniche, ma anche quelle che condurranno i visitatori alla scoperta del paese.

Livorno. Colori e musetti adorabili. L'appuntamento è con le Ugopiadi, il raduno dei carlini d'Italia che quest'anno si terrà a Livorno il 15 ottobre. Il tema scelto per gli amici a quattro zampe catapulterà i partecipanti nel Medioevo.

Peccioli. La Galleria dei Giganti è pronta. L’ex fabbrica è pronta a diventare luogo di cultura, eventi, arte, aggregazione sociale. E aprirà ufficialmente le sue porte il 13, 14 e 15 ottobre per il primo simposio sul cambiamento organizzato da Belvedere Spa. Un evento che porterà a Peccioli psicologi, psicoterapeuti, scrittori e imprenditori di fama nazionale e internazionale.

Pontedera. Va in scena domenica 15 ottobre il tradizionale raduno di mountain bike organizzato dal gruppo sportivo La Borra Bike, che attraverserà le colline della Valdera. L'organizzazione prevede il ritrovo domenica mattina, alle ore 9, al centro sociale della frazione pontederese da dove i ciclisti partiranno e dove faranno ritorno. Sono due i percorsi, uno più corto di 25 chilometri e uno più lungo di 54. Si tratta di un raduno non competitivo che mette in primo piano passione, natura, divertimento e voglia di stare assieme.

Carmignano. Siamo giunti alla sedicesima edizione di Benvenuto Fico Secco, manifestazione in cui si festeggia il prodotto 2023 dei Fichi Secchi di Carmignano, Presidio Slow Food. Riconfermato lo storico mercato dei Produttori agricoli del territorio, ampliandolo ai produttori delle provincie limitrofe, agli stand delle Associazioni e dedicando uno spazio allo Street Food.

