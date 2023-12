Il 2023 sta finendo e non può mancare l'appuntamento più sentito di questi ultimi giorni dell'anno. Chi è il personaggio del 2023 di gonews.it? A deciderlo saranno lettori e lettrici col solito sondaggio, ma intanto ecco le candidature. Dato che era difficile scegliere solo una persona, ne abbiamo scelte dieci che per noi della redazione meriterebbero tutte il premio. Sarete poi voi a votare il migliore o la migliore, a cui andrà un piccolo trofeo creato proprio da gonews.it.

10 candidati, 10 giorni per votare: dal 21 gennaio alle 13 fino al 31 gennaio alla mezzanotte sarà possibile votare per il Personaggio dell'Anno di gonews.it

Maya Albano

Maya Albano

Il 2023 è stato un anno difficile e spesso tragico riguardo uno dei temi più attuali in Toscana e in Italia, la violenza sulle donne. Lilith è il centro antiviolenza delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. La coordinatrice è la psicologa Maya Albano, da sempre attiva sia nelle scuole sia con la cittadinanza: mai come quest'anno c'è bisogno di più consapevolezza.

Simona Altini

La bella storia di Simona Altini da San Miniato è stata raccontata da gonews.it nel 2022 e nel 2023 è continuata a grandi livelli. Luogotenente dell'Esercito italiano e ottavinista, è una delle colonne della Banda dell'Esercito Italiano. Quest'anno ha suonato nella sua San Miniato e ha ricevuto pure un premio dall'amministrazione comunale sanminiatese.

bnkr44

A Villanuova, poco fuori Empoli, è nato qualche tempo fa un collettivo di giovani che si è imposto con successo in tutta Italia. Loro sono Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo, Ghera e si chiamano bnkr44. Il 2023 è stato l'anno del nuovo album Fuoristrada ma soprattutto a febbraio sono approdati a Sanremo nella serata delle cover, quando hanno suonato con Sethu. Ah, nel 2024 saranno ancora al Festival, ma come concorrenti, dopo il terzo posto a Sanremo Giovani.

Paolo Fiaschi

Paolo Fiaschi (Foto da Facebook)

Chef e titolare del ristorante Papaveri e Papere a San Miniato, figura importantissima della cucina sanminiatese, ha portato la Città della Rocca in cima alla classifica del gusto. I suoi maltagliati con brodo di porcini, fonduta di pecorino e tartufo bianco hanno vinto la prima Gara nazionale delle Città del Tartufo della Mostra di Acqualagna, nelle Marche. È pure merito suo se nel 2023 il tartufo sanminiatese è stato ancor più valorizzato.

@in.empoli

Sapete chi è Sandro di Maciste? Conoscete la storia di Josè e del Torneo dell'Oratorio? E al canile da Cinzia ci siete mai stati? Nel 2023 ha fatto un gran successo su Instagram un profilo (diventato anche blog) dedicato a Empoli e alla sua gente. Si chiama In Empoli e lo hanno creato e portato avanti tre donne, ovvero Eleonora Caponi, Roberta Santini e Giorgia Masi. È un'autentica fucina di storie, di belle storie.

Luciano Spalletti

(foto Empoli Fc)

Il 2023 di Luciano Spalletti è da incorniciare. È diventato il primo ct della nazionale italiana proveniente dall'Empolese Valdelsa e ha centrato la qualificazione all'Europeo. Ma il tecnico di Certaldo è soprattutto l'allenatore del Napoli tornato a vincere lo Scudetto dopo più di trenta anni, autentico condottiero di una stagione indimenticabile: è in special modo suo il primo tricolore post-Maradona degli azzurri. Senza dimenticare le sue radici: Spalletti è sempre presente a molte iniziative di zona.

Nonna Silvi (Silvana Bini)

Originaria di Montespertoli, con due forni a Castelfiorentino e Montelupo, Silvana Bini è la nonna più famosa d'Italia. Col soprannome di Nonna Silvi è diventata un'autentica star su Instagram e TikTok, le sue ricette hanno milioni di like e il numero dei follower è altissimo, in continua ascesa. Ha anche pubblicato il suo primo libro di ricette e, a più di ottant'anni, la sua notorietà non accenna a diminuire.

Ginevra Taddeucci

Originaria di Lastra a Signa, la nuotatrice Ginevra Taddeucci ha fatto esultare il Cuoio e l'Empolese Valdelsa. Quest'estate ai mondiali in Giappone a Fukuoka ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta del fondo. Un grandissimo successo per la giovane atleta, cresciuta sportivamente a Empoli e impegnata anche nella piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno.

Simone Terreni

Simone Terreni (foto gonews.it)

Se un po' di Montelupo Fiorentino è finito sul Financial Times, il giornale economico più autorevole al mondo, è merito anche di Simone Terreni. Montelupino, imprenditore, con la sua VoipVoice è finito nella classifica tra le mille aziende in Europa dal più alto tasso di crescita annuo tra il 2018 e il 2021. L'azienda opera nel settore telecomunicazioni fornendo servizi di telefonia su tecnologia Voip.

Volontari e volontarie dell'alluvione

Fucecchio

Chiamateli volontari o volontarie, chiamateli aiutanti, chiamateli angeli del fango, chiamateli come volete. Sono uomini e donne, persone adulte o anziane, studenti e studentesse che hanno deciso di dare una mano nei giorni successivi al 2 e 3 novembre. Sono andati a Stabbia, Campi Bisenzio, Vinci, Montale, Montemurlo e in tanti altri posti: stivali ai piedi, vanga in mano e tanta generosità per aiutare una terra martoriata dall'alluvione.