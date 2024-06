Tour de France a Firenze: polemica tra Schmidt e Nardella

La partenza dal Tour de France da Firenze non è altro che "uno spottone elettorale dannoso per i fiorentini".

Lo ha affermato Eike Schmidt, candidato del centrodestra a sindaco di Firenze, a margine di un evento oggi in città, stigmatizzando "la chiusura per due giorni di un presidio ospedaliero, il Palagi, per permettere la partenza del Tour de France dal piazzale Michelangelo. Come se Firenze fosse una provincia della Francia".

Non si è fatta attendere la replica del candidato del Pd Jacopo Vicini a Palazzo Vecchio. “Invece di paragonare la nostra città a una provincia della Francia, consiglio a Schmidt di informarsi sulle ricadute importanti che questo evento ha sulla città e sul suo indotto: stimato da Irpet di oltre 20 milioni di euro. Ancora una volta Schmidt dimostra di non sapere di cosa parla: il Tour de France è un'occasione storica per la nostra città, che sarà ammirata di nuovo dal grande pubblico internazionale: saranno infatti circa 100 le reti televisive che trasmetteranno l'evento in 190 Paesi con circa 170 milioni di spettatori stimati".

In serata arriva anche la risposta di Dario Nardella, sindaco di Firenze e candidato Pd alle Europee. “Innanzitutto ricordo a Schmidt, che è sempre distratto e conosce poco la città, che lavoriamo da anni al Tour de France e non è una trovata elettorale, perché il Tour cade in questo periodo. Ma soprattutto Schmidt non ricorda il successo dei Mondiali di ciclismo del 2013 a Firenze, dove i fiorentini furono straordinari e accolsero quell'evento a braccia aperte. Un evento che portò visibilità e successo per la città, come sarà per il Tour".

Nardella, inoltre, è intervenuto su un "volantino che sta girando a Firenze della lista civica di Schmidt, che dice che ci vogliono più alberi e che 'Firenze non è Torre del Greco'. Evidente l'intento derisorio, discriminatorio, anche un po' razzista contro una città che - guarda caso - è la mia città natale".