Elezioni comunali, Elly Schlein a Firenze

Chiusura della campagna elettorale del Pd toscano giovedì 6 giugno, alle 18, in piazza dell'Isolotto a Firenze con la segretaria nazionale Elly Schlein. Il PD Toscana ha scelto di chiudere la campagna elettorale in una piazza significativa per Firenze, recentemente riqualificata attraverso un percorso di partecipazione e ascolto della cittadinanza, simbolo di vitalità e socialità nei quartieri della città. La serata vedrà gli interventi dei candidati e delle candidate toscani al Parlamento europeo. Concluderanno la candidata sindaca di Firenze Sara Funaro e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Fonte: Partito Democratico Toscana - Ufficio Stampa