Elezioni a Vinci, il commento di Scipioni: "Centrodestra forza trainante dell'opposizione"

"Voglio prima di tutto ringraziare coloro i quali mi hanno appoggiato in questa campagna elettorale e tutta la squadra che ha creduto nel cambiamento".

Inizia così il commento ai risultati delle elezioni comunali di Vinci da parte di Alessandro Scipioni, candidato alla carica di primo cittadino per il centrodestra.

"Io rispetto sempre il giudizio degli elettori e Daniele Vanni ha vinto. Per questo l'ho chiamato per congratularmi. Come centrodestra siamo chiaramente la forza trainante dell'opposizione con quattro eletti in consiglio comunale e questo mette in capo a noi il dovere di continuare a portare avanti le nostre istanze per un'opposizione decisa e nell'interesse del paese. L'esperienza della lista VinciAmo non finisce qui. Continueremo a lavorare per costruire un'alternativa al Pd per il bene della cittadinanza. I nostri ideali non tramontano mai, andremo avanti con maggiore determinazione per il cambiamento".

Fonte: Ufficio Stampa