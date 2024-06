Mantellassi al ballottaggio: "Ripartiamo dall'ascolto di Empoli"

Oltre duecento volontari sono da due giorni mobilitati in città per sostenere Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per Empoli, che domenica 23 e lunedì 24 si presenta al ballottaggio per le elezioni amministrative.

«Ripartiamo dall’ascolto della città-dice il candidato-. Siamo da mesi sui territori, ma in vista del ballottaggio abbiamo intensificato gli sforzi e con tante persone saremo in giro per Empoli per continuare a raccontare le nostre proposte. Abbiamo in programma incontri, visite, cassettaggio, volantinaggi in centro e in tutte le frazioni. Tantissime volontarie e volontari, che ringrazio infinitamente, impegnati nei propri luoghi per diffondere la nostra idea di città e di futuro.

Non siamo mai stati chiusi nelle stanze, abbiamo consumato le suole delle scarpe con Passo dopo passo, e adesso siamo più che mai siamo pronti per continuare il nostro lavoro all’ascolto dei cittadini e delle cittadine empolesi».

Fonte: Ufficio stampa