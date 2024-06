Eike Schmidt, apparentamento con RiBella Firenze

A nome mio e di tutta la coalizione Eike Sindaco do il benvenuto a Francesca Marrazza e alla lista RiBella Firenze. Durante la campagna elettorale ho apprezzato l’energia e la voglia di cambiamento suo e delle donne e degli uomini che hanno sostenuto la candidatura di Francesca, vera fiorentina che dopo aver girato il mondo è tornata nella sua città. RiBella Firenze si è battuta con coraggio e spirito autenticamente fiorentino. Ci unisce il desiderio di cambiare volto alla nostra città, recuperare i danni commessi dal Pd e difendere Firenze da scelte scellerate che devasteranno interi quartieri, a partire dal Campo di Marte”

Così il candidato sindaco Eike Schmidt annunciando l’apparentamento della lista RiBella Firenze alla coalizione Eike Sindaco.

“Pur mantenendo la nostra indipendenza, appoggiamo la candidatura di Eike Schmidt. Lo facciamo per continuare le battaglie dei comitati per la sicurezza, il verde pubblico, e soprattutto la revisione del progetto della tranvia al Campo di Marte e in tutto il Quartiere 2 e salvaguardare il quartiere e il suo verde.

Quello che chiediamo a tutti è di mettere da parte divisioni e ideologie e unirci per il bene della città. Questa può essere la volta buona!"

Fonte: Ufficio Stampa