Donna morta nel Pistoiese, il compagno indagato per omicidio

Marco Satori, 43 anni e compagno di Giusy Levacovich, la donna 38enne trovata morta nella notte tra il 10 e l'11 giugno in un giardino adiacente alla propria abitazione di Buggiano è stato indagato per omicidio. Satori sostiene di avere un alibi, essendo stato con parenti a Prato quella notte, e ha consegnato il suo cellulare ai carabinieri per verifiche. L'autopsia non ha chiarito la causa del decesso, lasciando aperte ipotesi di suicidio o omicidio con simulazione di impiccagione. Il medico legale ha richiesto ulteriori indagini prima di rilasciare la salma.