Ca'Stellare, torna la grande festa del Palio di Castelfiorentino

Una grande cena in piazza, e poi tutti a tifare “Forza Azzurri”. Si aprirà così giovedì 20 giugno il “Ca’ Stellare”, il Palio di Castelfiorentino che fino a domenica 23 vedrà le varie contrade cimentarsi in una sequenza di sfide dove sono richieste forza e abilità, creatività e fantasia, e tanto amore per la propria comunità. Tre giorni intensi di emozioni, in una manifestazione che quest’anno presenta come tema “Le Olimpiadi” e che non risparmierà come in passato neppure i “giovanissimi” (confermata la versione “baby” del Palio) fino al verdetto finale e all’assegnazione del “Cencio” alla contrada vincitrice, che avrà ottenuto il risultato più alto attraverso la somma dei vari punteggi ottenuti in ogni singola gara.

La serata di apertura, che si svolgerà in Piazza Kennedy, prevede prima della cena la consegna dei “diplomini” agli alunni che hanno superato la quinta elementare (iniziativa promossa dal CCN “Tre Piazze”) cui seguirà appunto la cena all’aperto fra tutti i rappresentanti e sostenitori delle varie contrade (l’iniziativa è aperta in ogni caso a tutti), in un clima conviviale di festa e di spirito sportivo (menu completo adulti 22 euro, bambini fino a 10 anni 10 euro, prenotazioni 3314663757). In contemporanea, sarà possibile seguire all’aperto su un maxischermo allestito per l’occasione la partita di calcio Italia-Spagna, valida per il Campionato Europeo

Venerdì 21 giugno ritrovo in piazza Kennedy (ore 21.00) e partenza della sfilata delle varie contrade per le vie del centro cittadino con ritorno in Piazza Kennedy, dove si procederà alle estrazioni degli accoppiamenti delle varie gare.

Sabato 22 giugno (piazza Gramsci, dalle ore 16) si svolgerà il “Palio dei Bambini”, che vedrà i “piccoli contradaioli” contendersi l’ambito “cencetto” disputando quattro gare: “”Strizza spugna”, dove i partecipanti dovranno cimentarsi tra una bacinella di acqua piena e una vuota e, con un piccolo straccio, adoperarsi per “assorbire” dalla prima e strizzare sulla seconda quanta più acqua possibile, “mira e tira” (un bambino con un cesto sulla testa, l’altro tira le palline da una distanza di tre metri, vince chi ne tira di più dentro al cesto), la tradizionale “staffetta” e “ruzzola ballina”, versione baby del gioco praticato dagli adulti. In serata (Piazza Kennedy, ore 21) appuntamento con le Contrade, che dovranno esibirsi sul palco per dar vita a una performance creativa, bella, entusiasmante sul tema delle “Olimpiadi”.

Domenica 23 giugno giornata di grandi sfide. Al mattino (Stadio Comunale “Riccardo Neri”, dalle ore 9.00) tecnica, abilità e forza faranno la parte del leone con la “Staffetta” e il “Tiro alla fune”, accompagnati dal tifo dei sostenitori intenti a incitare i loro beniamini dalle tribune dello Stadio. Nel pomeriggio alle 17.00, il Palio si sposterà nel capoluogo e i giochi riprenderanno in Piazza Kennedy con “Palla avvelenata” cui farà seguito “Ruzzola Balla”. Al termine, verso l’ora di cena (20.00) la proclamazione della contrada vincitrice che si aggiudicherà il “Cencio”, realizzato da Valentina Cini.

“Il Palio di Castelfiorentino – sottolinea la sindaca Francesca Giannì – è una splendida manifestazione che interessa un po’ tutte le anime del nostro territorio, coinvolgendo bambini, giovani e adulti in sfide appassionate, nel nome della propria Contrada di appartenenza che rappresenta spesso il nucleo della nostra vita sociale e di relazione, parte di quella Comunità più ampia che noi vogliamo continuare a far crescere e migliorare. E’ il primo Palio che vedrò nel ruolo di Sindaco e non posso pertanto nascondere un pizzico di emozione. Per questo auguro a tutti i cittadini di viverlo con partecipazione, passione e spirito sportivo, come una grande festa per Castelfiorentino”.

Il Palio di Castelfiorentino è patrocinato dal Comune di Castelfiorentino. Per informazioni: 331 4663757

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa