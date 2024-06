Bracciante morto a Latina, presidio a Firenze

Oggi pomeriggio, davanti alla Prefettura in via Cavour a Firenze, si è tenuto un presidio in solidarietà con la manifestazione a Latina per Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni morto dopo essere stato abbandonato dal proprietario dell'azienda agricola dove aveva perso un braccio in un incidente. Tra i presenti, Waqar Khalid, un ex sfruttato pakistano ora mediatore culturale per la Cgil, e Sara Funaro, candidata a sindaco di Firenze. Il presidio, organizzato da diverse associazioni e sindacati, ha denunciato la crescita dello sfruttamento lavorativo a Firenze, non solo in agricoltura ma anche in altri settori come manifatturiero, terziario e logistica. Si è sottolineata la necessità di riforme per migliorare la situazione dei migranti e garantire loro diritti e protezione contro lo sfruttamento lavorativo.