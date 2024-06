San Frediano a Settimo, 35enne ferito in un agguato

A San Frediano a Settimo (Cascina) martedì 25 giugno alle 20.30 un 35enne albanese è rimasto ferito in un agguato. Il giovane è stato colpito in modo non grave ma è stato ricoverato in ospedale. L'aggressore ha sparato contro di lui almeno tre colpi con una pistola di piccolo calibro poi è scappato. Sull'episodio indagano i carabinieri. La pista più battuta è il regolamento di conti tra malavitosi, anche se il ferito risulta incensurato. Secondo quanto si è appreso, tuttavia, lo stesso 35enne per ora non è stato collaborativo con gli inquirenti. Gli spari di pistola lo hanno raggiunto a una gamba, a una mano e a un'anca.