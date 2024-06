Erano ricercati ma si presentano in questura: arrestati

Nelle ultime 12 ore la polizia di Firenze ha catturato due cittadini stranieri, ricercati per scontare entrambi pene definitive per reati pregressi e che vanno dalla violazione dei diritti d’autore in un caso a quelli nell’ambito degli stupefacenti nell’altro.

Si tratta di cittadini nordafricani di 50 e 35 anni che si sarebbero presentanti, in due momenti diversi, all’Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze per pratiche in merito alla propria posizione sul territorio nazionale, ma ad aspettarli hanno trovato gli agenti della Squadra Mobile.

A seguito degli accurati controlli che l’Ufficio Immigrazione fa durante la trattazione delle diverse pratiche, infatti, è emerso a carico di entrambi un ordine di carcerazione al quale la “Sezione Catturandi” di via Zara ha poi dato seguito.

I due sono stati accompagnati dagli agenti nel carcere fiorentino di Sollicciano.

Fonte: Questura di Firenze