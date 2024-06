Tenta di rubare in un istituto scolastico, arrestato 39enne

Durante la notte a Firenze, i carabinieri hanno arrestato un 39enne tunisino per furto aggravato in un istituto scolastico. Il sospettato, notato vicino alle Cascine con uno zaino contenente molte monete e una gettoniera, è stato fermato per un controllo. Proprio in quel momento, i Carabinieri hanno ricevuto una segnalazione di furto al Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci", dove un distributore automatico era stato forzato.

Le indagini hanno collegato l’uomo al crimine grazie alla compatibilità della gettoniera trovata con quella rubata e alle impronte delle scarpe. Il sospettato è stato portato alla Stazione CC Firenze Santa Maria Novella e arrestato. Dopo il giudizio direttissimo, è stato imposto il divieto di dimora a Firenze, ma rimane presunto innocente fino a sentenza definitiva.