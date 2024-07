Festa di fine anno per le giovanili di Papo#9 a Fucecchio

La Vigor under 17 e under 15 Papo#9 incontra i suoi calciatori per un caloroso saluto finale nella spaziosa Contrada Ferruzza. Venerdì 28 giugno, in una calda serata di inizio estate, genitori, ragazzi, dirigenza e amici si ritrovano, si salutano, scherzano, condividono e ricordano vittorie e sconfitte del campionato appena terminato.

Ma a creare l’emozione sono soprattutto i ragazzi under 17 che in questa serata non nascondono un sottile dispiacere dal momento che la 'vecchiaia' li porterà nella squadra dei grandi.

Sono felici di essere cresciuti insieme a Gianluca, Stefania, Gabriele, Maurizio, Piero, Margherita, cresciuti come sportivi, come persone, come futuri uomini. Alcuni sono entrati ancora molto bambini, stasera invece sono grandi , alcuni addirittura in abito scuro; qualcuno ha preso la parola per ringraziare, per dimostrare gratitudine.

Ecco, educare alla gratitudine: quale miglior insegnamento dell’educare alla gratitudine , all’affetto verso chi ci ha offerto un’opportunità, anzi più opportunità: crescere, ma soprattutto rispettarsi e volersi bene.

Grazie con tutto il cuore da chi ha camminato insieme in questi due anni verso orizzonti con traguardi di successo, ma soprattutto ha assaporato il gusto dell’amore che giustifica i litigi, che ribalta le situazioni e trasforma il rancore in voglia di fare pace.

Ai nostri futuri under 19 un grande in bocca al lupo; alla Papo un arrivederci con l’auspicio di non allentare mai l’entusiasmo nel ricordo di Filippo.