Il costo di un gelato Sammontana: "Triplicato prezzo del cacao, energia ora stabile"

Quanto costa un gelato nel 2024? La domanda è semplice dal lato consumatore, basta vedere il listino prezzi. Ma dal lato produttore, le varianti sono altissime. Dalla Sammontana, durante un'importante conferenza stampa sull'ampliamento del sito empolese e sull'operazione Forno d'Asolo, sono arrivate risposte puntuali.

"Il post-pandemia ha cambiato tutto - commenta l'amministratore delegato Leonardo Bagnoli -, le materie prime sono adesso in lieve calo dopo i picchi degli scorsi anni. Questo lieve calo è stato turbato dal grande aumento del prezzo del cacao, triplicato dal 2023. Adesso il prezzo è tornato indietro ma è un 'fuori-budget' che penalizza le aziende".

Sempre sul lato materie prime, i lavori preventivati per l'edificio a 5 piani porteranno anche a un nuovo silos per lo stoccaggio delle materie prime: "Così da non essere alla mercé di chi fornisce le materie prime e per lavorare più tranquillamente", come afferma Leonardo Bagnoli.

E sul lato energetico? "Non siamo ancora ai livelli pre-pandemia, inoltre finita la speculazione siamo tornati a dei livelli intermedi tra i massimi del post-pandemia e i livelli tollerabili del 2019".