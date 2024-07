Incendio vicino all'aeroporto di Firenze: fumo sulla pista e voli sospesi

I vigili del fuoco del comando di Firenze, con il supporto del distaccamento aeroportuale di Peretola, sono intervenuti dalle ore 17.15 nel comune di Sesto Fiorentino, in via Funaioli, per un incendio di sterpaglie situato tra il polo scientifico e il sedime aeroportuale dello scalo di Firenze.

Le squadre del distaccamento aeroportuale hanno operato all'interno del sedime aeroportuale, mentre la squadra di Fi-Ovest nella parte esterna insieme al personale delle squadre AIB della Regione Toscana.

Sospese momentaneamente le attività dello scalo aeroportuale per la presenza dei fumi sulla pista. Riprese da pochi minuti le normali attività dello scalo fiorentino.