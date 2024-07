L'azienda empolese Ibfor sponsor del Taormina Film Festival

Ibfor è sponsor della 70ª edizione del Taormina Film Festival, dal 12 al 19 luglio 2024. L’azienda di arredamento di Empoli, che fa dell’artigianalità Made in Italy la sua cifra distintiva, ha un rapporto speciale con il mondo della tv e del cinema e, dopo aver ideato il concept per il set teatrale del programma LOL di Amazon, oggi è stata scelta per arredare le prestigiose sale del Palazzo dei Congressi del Taormina Film Festival.

Il Palazzo dei Congressi, che storicamente ospita anteprime cinematografiche, conferenze stampa, workshop e masterclass per l’intera durata dell’evento e accoglie i tantissimi ospiti internazionali del Festival, tra i quali Sharon Stone, Nicolas Cage, Bella Thorne, Rebecca De Mornay e gli attori italiani in arrivo a Taormina, Christian de Sica, Carlo Verdone, Valeria Golino e moltissimi altri.

Tutti gli arredi sono stati realizzati a mano dagli artigiani IBFOR e, nella vetrina internazionale del Festival, rappresentano la massima espressione del Made in Italy fatto di stile, cura dei dettagli e attenta selezione delle materie prime, tanto amato in tutto il mondo.

IBFOR è un'azienda toscana con oltre vent’anni di esperienza, specializzata nella produzione di complementi d'arredo di alta qualità. Nella sede di Empoli (FI) si producono tavoli, sedie, poltrone, divani, letti, credenze, librerie, mobili da esterno e arredi ufficio, tutti realizzati su misura e altamente personalizzabili nella forma, nei materiali, nelle misure e nei colori. Al cuore della produzione Ibfor c'è l’artigianalità italiana: ogni articolo è realizzato a mano con materiali di altissima qualità. Apprezzata in Europa grazie alla vendita on-line, l’azienda ha tre showroom a Empoli (FI), San Donato Milanese (MI) e Parigi.

