Giovane rapinato a Firenze, arrestati un 33enne e una 19enne

La scorsa notte, un cittadino pakistano di 22 anni è stato rapinato in via dello Statuto a Firenze. La polizia ha arrestato un uomo marocchino di 33 anni e una giovane italiana di 19 anni, accusati di rapina aggravata. Il 33enne avrebbe aggredito il giovane con calci e pugni, mentre la 19enne rubava il suo smartphone e il portafogli. Dopo la fuga, i sospetti sono stati rintracciati vicino a Piazzale di Porta al Prato grazie alla descrizione di alcuni testimoni. Durante l'arresto, sono stati trovati in possesso di oggetti rubati, tra cui il cellulare della vittima. I due sono stati denunciati anche per ricettazione e uso indebito di carte di pagamento, e portati al carcere di Sollicciano. La loro colpevolezza dovrà essere accertata nel corso del processo.