Notte Bianca a Montespertoli, fissata la data

L'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli prosegue con entusiasmo l'iniziativa “Cene d’estate” che animerà la movida montespertolese per tutta la stagione estiva. Il prossimo mercoledì, 24 luglio, sarà il momento clou con la tanto attesa “Notte Bianca”. Questo evento trasformerà il centro del paese in un vivace scenario di divertimento e convivialità.

In Piazza del Popolo, il cuore della festa, saranno presenti bancarelle e musica dal vivo, creando un'atmosfera magica e coinvolgente. Tutti i locali di Montespertoli parteciperanno all'evento offrendo una cena all'aperto. I visitatori avranno l'opportunità di degustare piatti tipici della tradizione toscana, accompagnati dai migliori vini locali.

La Notte Bianca di Montespertoli è pensata per tutte le età e rappresenta un'occasione unica per vivere il paese in un'atmosfera speciale, all'insegna della convivialità e della scoperta delle eccellenze locali.

Prenotazioni: consigliata la prenotazione per la cena contattando il locale. Per seguire le prossime date di “Cene d’estate” e per maggiori informazioni, visitate la pagina Facebook: Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa