Ubriaco, rapina un ristorante: arrestato

Un 55enne è stato arrestato per un furto a Firenze in un ristorante in zona San Frediano. Alle 22 di ieri, lunedì 22 luglio, sul cellulare del titolare del locale è scattato l'allarme tramite app, la polizia è giunta sul posto e ha trovato il malintenzionato. Era ubriaco, all'interno del ristorante, e aveva con sé guanti, torce, scalpello e cacciavite. Aveva già al seguito anche un paio di tablet e quasi 150 euro in contanti (parte dei quali trovati ben nascosti sotto la sua biancheria intima). La cassa del ristorante è stata invece trovata in via del Leone, non lontano: l’autore del furto aggravato sarebbe infatti prima entrato nel ristorante forzandone una porta, per poi uscirvi rapidamente con sottobraccio il registratore di cassa; passati alcuni minuti, sarebbe quindi rientrato all’interno dove è stato poi sorpreso dalla polizia. L'uomo, residente in Lombardia, è stato arrestato.