Via Valdorme poco accessibile per i disabili, dopo la lettera di Cantini FdI presenta una interrogazione

Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Empoli, a seguito della lettera aperta inviata ai giornali da Isacco Cantini , (responsabile per la provincia di Firenze del Dipartimento regionale Disabilità e equità sociale di Fratelli d’Italia), con la quale denuncia di aver subìto la rottura di un pezzo della sua sedia a rotelle a causa delle condizioni precarie della strada, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al sindaco Mantellassi.

L'interrogazione verte sulle condizioni di dissesto, sia del manto stradale sia dei marciapiedi, del tratto di strada di via Valdorme che attraversa la frazione di Pozzale. L'obiettivo di Fdi è "sensibilizzare l'amministrazione comunale sulla necessità di superare le barriere architettoniche che non permettono la completa mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita".

Per la coordinatrice di Fratelli d'Italia e capogruppo in consiglio comunale, Francesca Peccianti, "la strada in questione, a doppio senso di circolazione, presenta larghezza ridotta, tanto che due autoveicoli riescono a malapena a transitare, specialmente quando vi sono automobili parcheggiate sul lato destro della strada transitando da Empoli".

Cosimo Carriero, consigliere comunale e presidente di Gioventù Nazionale, sottolinea come "i marciapiedi presenti non sono idonei a far transitare in sicurezza le persone disabili in carrozzina, situazione che si aggrava ulteriormente quando, sugli stessi, sono presenti i sacchi della raccolta porta a porta. Ma lo stesso problema lo vivono anche i genitori che portano a spasso i figli con il passeggino e le persone anziane che transitano con i carrellini di aiuto per camminare".

Per Danilo Di Stefano, consigliere comunale, "l'abbattimento delle barriere architettoniche sia un tema cruciale per garantire l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità perché è fondamentale promuovere una società più inclusiva e accessibile per tutti".

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, quindi, hanno chiesto al sindaco Mantellassi: "se l'amministrazione sia a conoscenza della situazione della strada di via Valdorme e delle difficoltà che essa comporta per la circolazione stradale e pedonale; quali misure urgenti si intendono adottare per ripristinare il manto stradale e i marciapiedi di via Valdorme al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, nella fattispecie di quelli più deboli che richiederebbero maggiore attenzione; se sia prevista l'installazione di segnaletica adeguata e di dissuasori di velocità per migliorare la sicurezza stradale nella suddetta zona; se sia possibile valutare la modifica della regolamentazione della sosta delle auto per evitare ulteriori restringimenti della carreggiata e migliorare la fruibilità della strada; quali interventi si intendono adottare per rendere i marciapiedi idonei al transito delle carrozzine, anche in presenza dei sacchi della raccolta porta a porta".

In conclusione, i consiglieri comunali di FdI, nel ricordare al sindaco Mantellassi che, nella sua lettera aperta, Isacco Cantini lo invita ad un sopralluogo nelle zone compromesse, rimarcano che "la cura e l'attenzione alle frazioni sono tra gli impegni assunti nella relazione programmatica dell'amministrazione comunale per i prossimi cinque anni".